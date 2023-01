Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und für die Bereitschaftspolizei Schleswig-Holstein

POL-SH-AFB: Ankündigung polizeiliche Übung

Ein Dokument

Eutin (ots)

Mittwoch, 18.01.2023 werden in der Landeshauptstadt Kiel mehrere Übungen von geschlossenen Einheiten der Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und für die Bereitschaftspolizei Schleswig-Holstein (PDAFB) durchgeführt. In der Zeit von 19:00 Uhr bis ca. 22:30 Uhr werden die internen Übungen für die erste Einsatzhundertschaft an unterschiedlichen Orten stattfinden. Dazu werden z.T. auch einzelne Bereiche abgesperrt werden. Evtl. werden mehr Polizeifahrzeuge mit Blaulicht zu sehen sein als sonst. Angehörige der Polizeidirektion Kiel werden die Übung unterstützen. Für die Bevölkerung werden keine Auswirkungen erwartet.

