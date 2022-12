Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Katze totgefahren

Bad Hönningen (ots)

Am Sonntag, 04.12.2022 wurde auf der Waldbreitbacher Straße in Bad Hönningen eine Katze totgefahren. Die Katze wurde leblos auf einem Gehweg liegend vorgefunden. Hinweise auf den Verursacher liegen derzeit nicht vor. Gibt es für diesen Sachverhalt Zeugen? Hinweise bitte an die Polizei Linz am Rhein.

