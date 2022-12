POL-PDNR: Schwerer Verkehrsunfall auf der B42

Neustadt (Wied) (ots) - Am Vormittag des 03.11.2022 durchbrach eine 85-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem PKW in einer Kurve der L251 die Schutzblanke und rutschte ca. 25 Meter den Abhang in Richtung L252 (Landesstraße nach Elsaff) hinunter. Die Fahrerin hatte Glück im Unglück und blieb nahezu unverletzt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Straßenhaus Telefon: 02634/952-0 www.polizei.rlp.de/pd.neuwied Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung ...

mehr