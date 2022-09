Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Oberteuringen

Vorfahrt missachtet - Unfall fordert zwei Verletzte

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag gegen 15.45 Uhr an der Kreuzung der Panoramastraße mit der Möwenstraße wurden zwei Personen verletzt. Eine 51 Jahre alte Renault-Lenkerin fuhr von der Möwenstraße in die Kreuzung ein und missachtete dabei die Vorfahrt eines 33 Jahre alten Motorroller-Fahrers, der in Richtung Gehrenbergstraße unterwegs war. Bei der Kollision und dem folgenden Sturz verletzte sich die 31-jährige Sozia schwer, der 33-Jährige leicht. Rettungsdienste brachten beide in umliegende Krankenhäuser. Die Unfallverursacherin kam mit dem Schrecken davon. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Markdorf

Mann beim Diebstahl erwischt - Polizisten beleidigt

Mit gleich mehreren Anzeigen muss ein 31-jähriger Mann rechnen, der am Sonntagabend vor einem Einkaufsmarkt in der Mangoldstraße zunächst Blumenerde gestohlen und im Anschluss die Polizeibeamten verbal attackiert hat. Zeugen hatten beobachtet, wie der Mann mehrere Säcke Erde in seinen Wagen geladen hatte. Die Polizisten trafen den Mann etwas später vor dem Markt an. Auf die Tat angesprochen, reagierte der 31-Jährige sofort aggressiv, beleidigte die Beamten durchweg und sprach Drohungen gegen sie aus. Auch Zeugen gelang es nur schwer, den ungehaltenen und vollkommen in Rage geratenen Mann zu beruhigen. Er lud die Säcke aus seinem Wagen aus, fuhr mit seiner Ehefrau davon und zeigte den Polizisten dabei durch Gesten erneut seine Missachtung. Er muss nun mit diversen strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Markdorf

Jugendliche Vandalen versprühen Löschmittel

Nachdem mehrere Jugendliche in der Nacht von Sonntag auf Montag im Stadtgebiet Markdorf den Inhalt mehrerer Feuerlöscher versprüht haben, ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise. Eine Zeugin hatte die Feuerwehr verständigt, nachdem sie gegen 3.45 Uhr "Qualm" aus der Tiefgarage in der Ravensburger Straße festgestellt hatte. Schnell wurde bekannt, dass es sich dabei um keinen Brand handelte, sondern um den Inhalt versprühter Feuerlöscher. Die aufmerksamen Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr Markdorf erkannten mehrere von der Tatörtlichkeit flüchtende Jugendliche, konnten einen der Tatverdächtigen stoppen und bis zum Eintreffen der Polizisten festhalten. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge versprühten die Jugendlichen sowohl in den Parkhäusern in der Ravensburger Straße und in der Poststraße als auch im Innenstadtbereich mehrere Feuerlöscher und beschädigten dabei mutmaßlich zahlreiche Fahrzeuge. Das genaue Ausmaß der Beschädigungen ist aktuell noch nicht bekannt und Gegenstand der Ermittlungen, die durch den Polizeiposten Markdorf geführt werden. Die Beamten gehen aktuell konkreten Hinweisen nach. Die Tatverdächtigen müssen unter anderem mit Anzeigen wegen Sachbeschädigung und Missbrauchs von Nothilfemitteln rechnen. Die Polizisten bitten nun Zeugen und Personen, deren Eigentum in diesem Zusammenhang beschädigt wurde, sich unter Tel. 07544/96200 zu melden.

Hagnau

Unfall beim Wendemanöver auf Bundesstraße

Zwei leicht verletzte Personen und Sachschaden war die Bilanz eines Unfalls, der sich am Sonntagabend gegen 18.30 Uhr auf der Bundesstraße 31 bei Hagnau ereignet hat. Ein 36-jähriger Nissan-Fahrer war in Richtung Überlingen unterwegs. Wegen des vor Hagnau stockenden Verkehrs wollte er auf der Bundesstraße wenden und übersah dabei den von hinten nahenden 30 Jahre alten Motorradfahrer, der langsam an den stehenden Pkw vorbeifuhr. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge, woraufhin der Zweiradfahrer stürzte. Sowohl der Unfallverursacher als auch der Motorradfahrer wurden leicht verletzt und mussten vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Am Nissan entstand rund 1.500 Euro, am Kraftrad etwa 2.000 Euro Sachschaden.

Meersburg

Ablaufgitter auf Fahrbahn gelegt - Zeugen gesucht

Nachdem Unbekannte in der Nacht auf Samstag ein Regenablaufgitter aus der Daisendorfer Straße ausgehoben und auf die Straße gelegt haben, ermittelt die Polizei Überlingen. Aufgrund des beschädigten Gitters gehen die Beamten aktuell davon aus, dass mindestens ein Unbekannter über das Hindernis gefahren ist. Personen, die Hinweise darauf geben können, wer die Gefahr verursacht hat, sowie Verkehrsteilnehmer, die behindert oder gar gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 an die Polizei zu wenden.

Markdorf

Fahrzeugbrand

Zu einem Fahrzeugbrand rückten Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr am Samstagmittag gegen 12 Uhr auf die Bundesstraße 33 aus. Zwei 69 Jahre alte Pkw-Insassen hatten zwischen Hepbach und Stadel eine Stichflamme im Heck-Bereich ihres Ford Kuga erkannt. Sie stoppten den Wagen am Fahrbahnrand und mussten mit ansehen, wie sich das Feuer in der Folge zügig ausbreitete. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Pkw in Flammen und musste von der Feuerwehr gelöscht werden. Die beiden Insassen wurden vom Rettungsdienst behandelt und in eine Klinik gebracht. Beide erlitten eine Rauchgasvergiftung, der Fahrer zog sich zudem Verbrennungen zu. Der Sachschaden kann aktuell nicht beziffert werden. Die Ursache für die Brandauslösung ist nicht bekannt.

Bermatingen

Kriminalpolizei ermittelt nach Raubdelikt

Wegen eines Raubdeliktes ermittelt die Kriminalpolizei Friedrichshafen gegen einen 26-Jährigen, der am Freitagabend in der Bahnhofstraße einen Fahrradfahrer beraubt haben soll. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der Tatverdächtige dem Radfahrer aufgelauert, ihn vom Fahrrad gestoßen und von ihm die Herausgabe von Bargeld gefordert haben. Nach einer kurzen körperlichen Auseinandersetzung mit dem Zweiradfahrer flüchtete der Mann mit der Beute. Im Rahmen der sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndung nahmen Einsatzkräfte den 26-Jährigen bereits kurze Zeit später im Stadtgebiet fest. Der Tatverdächtige muss nun mit einer Strafanzeige an die Staatsanwaltschaft rechnen. Bei der Auseinandersetzung wurde der Fahrradfahrer verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell