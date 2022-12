POL-PDNR: Brand eines Wäschetrockners - zwei Personen durch Rauchgase verletzt

Rheinbrohl, B42 (ots) - Am Sonntag, den 04.12.2022 kam es gegen 16:30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B42 in Höhe Rheinbrohl. Ein Transporter wollte von der K15 auf die B42 in Richtung Neuwied einbiegen. Dabei übersah der Fahrer einen bevorrechtigten PKW und es kam im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß, bei dem insgesamt fünf Personen leicht verletzt wurden. Die beteiligten Fahrzeuge wurden erheblich ...

