Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Polizei fasst mutmaßlichen Kupferdieb

Duisburg (ots)

Am Sonntagnachmittag (12. Februar, gegen 16 Uhr) hat die Polizei einen mutmaßlichen Kupferdieb an der Wilfriedstraße in Marxloh gefasst und vorläufig festgenommen. Der 24-Jährige soll für insgesamt zehn schwere Diebstähle in den vergangenen Wochen verantwortlich sein. Ihm wird vorgeworfen, sich in die Keller von Mehrfamilienhäusern im Stadtteil geschlichen zu haben, um dort jeweils Kupferrohre abzuschlagen oder abzusägen und dann zu stehlen. Da der Tatverdächtige in einigen Fällen zuvor nicht das Gas abgedreht hat und die Taten daher besonders gefährlich sind, wird gegen den Mann auch wegen des Verdachts des Herbeiführens einer Brandgefahr ermittelt. Unter anderem soll der Verdächtige am Freitagnachmittag (10. Februar) gegen 17 Uhr an der Wilfriedstraße zugeschlagen haben - ein Zeuge hatte die Polizei informiert. Am Montag (13. Februar) kam der Beschuldigte auf Antrag der Staatsanwaltschaft vor einen Haftrichter, der Untersuchungshaftbefehl erließ.

