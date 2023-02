Polizei Duisburg

POL-DU: Meiderich: Gestohlene Nummernschilder - Fahrer flüchtet vor der Polizei

Duisburg (ots)

Nur eine halbe Stunde nach einem Kennzeichendiebstahl an der Koopmannstraße am Freitagabend (10. Februar, gegen 23:10 Uhr) fiel einem Streifenwagenteam ein verdächtiger grauer Peugeot auf. Der Wagen fuhr mit den kurz zuvor als gestohlen gemeldeten Nummernschildern über die Bürgermeister-Pütz-Straße. Die Beamten wollten das Auto im Bereich der Lakumer Straße / Weserstraße kontrollieren. Als sie dem Fahrer (27) das Signal zum Anhalten gaben, trat er auf das Gaspedal. Der Wagen bog mehrfach ab und erreichte auf der Straße Unter den Ulmen eine geschätzte Geschwindigkeit von etwa 110 km/h, berichteten die eingesetzten Kräfte. Auf der Sympherstraße fuhr das Auto rechts heran. Der Fahrer aus, ließ den Wagen mit offenen Türen sowie dem steckendem Schlüssel zurück und rannte in Richtung Meidericher Stadtpark davon. Die Polizei umstellte den Park und ließ den Polizeihubschrauber kommen, um auch von oben nach dem Verdächtigen zu suchen. Schließlich wurden die Beamtinnen und Beamten auf ein Taxi aufmerksam, welches vom Meidericher Stadtpark aus in Richtung A 59 steuerte. Die Polizei hielt den Wagen auf Oberhausener Stadtgebiet an und nahm den 27-jährigen Verdächtigen fest, der zugab am Steuer des Peugeot gesessen zu haben. Einen Führerschein konnte er nicht vorweisen. Der Mann muss sich wegen seiner diversen Verstöße jetzt mit einer Anzeige auseinandersetzen.

