Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Hamborn: Findling stoppt Unfallfahrt eines 510 PS starken BMW

Duisburg (ots)

Ein Findling auf der Beecker Straße hat am Dienstagnachmittag (14. Februar, 16:40 Uhr) schlussendlich die Unfallfahrt eines 510 PS starken BMW M3 gestoppt. Der 23 Jahre alte Fahrer hatte offensichtlich nach dem Losfahren an einer Ampel die Kontrolle über den Wagen verloren. Er geriet gegen einen Bordstein, prallte vor eine Betonwand einer Brücke, stieß gegen einen Metallpfosten und schlussendlich gegen den massiven Findling. Das Trümmerfeld erstreckt sich über mindestens 140 Meter. Der BMW hat einen Totalschaden. Der junge Fahrer verletzte sich und kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Er erzählte, dass er sich das Auto von einem Freund ausgeliehen hätte, um seine Freundin damit abzuholen und könne sich nicht erklären, was er falsch gemacht habe. Vielleicht können die Zeugen, die hinter ihm an der Ampel standen bei den Ermittlungen helfen. Ihnen fiel nämlich auf, dass der 23-Jährige den BMW beim Anfahren extrem stark beschleunigte. Die Polizisten schrieben eine Anzeige und stellten den Führerschein des Fahrers sowie den geliehenen Unfallwagen sicher.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell