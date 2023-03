Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, Rauental - Mehrere Wohnwagen ausgebrannt - Nachtragsmeldung

Rastatt, Rauental (ots)

Nach dem Brand auf einem Campingplatz in Rastatt, Rauental am Abend des 2. März 2023 ist die Brandentstehung zwischenzeitlich aufgeklärt. Ein in der Campinganlage lebender Mann sei nach derzeitigem Ermittlungsstand bei Kerzenlicht eingeschlafen und habe das von der Kerze auf den Hausrat übergreifende Feuer wohl erst bemerkt, als es bereits zu spät war. Bei einem eigenständigen Löschversuch habe sich der Bewohner der mobilen Unterkunft wohl noch an der Hand verletzt, ansonsten kam es glücklicherweise zu keinen weiteren Verletzten. Von dem Brand waren insgesamt sechs Parzellen betroffen, der Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt.

/le

Erstmeldung vom 03.03.2023, 03:09 Uhr (Führungs- und Lagezentrum)

Rastatt, Rauental - Mehrere Wohnwagen ausgebrannt

Der Brand von mehreren Wohnwagen auf einem Campingplatz im Stadtteil Rauental rief in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eine Vielzahl von Einsatzkräften von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst auf den Plan. Gegen 22:40 Uhr wurde von mehreren Augenzeugen der Notruf gewählt. Die eintreffenden Kräfte konnten wenig später bereits hohe Flammen feststellen. Von dem Brand sind insgesamt sechs Parzellen betroffen. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Über die Schadenshöhe und verletzte Personen können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Arbeiten am Einsatzort dauern aktuell noch an. Zur Dokumentation war ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

/BPK

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell