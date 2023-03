POL-OG: Lahr - Feuer schnell gelöscht

Zell am Harmersbach (ots) - Eine Unfallflucht am Dienstagnachmittag auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarkts in der Hauptstraße beschäftigt derzeit die Beamten des Polizeireviers Haslach. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte gegen 15:30 Uhr einen dort abgestellten Opel Corsa und verschwand im Nirgendwo. Zurück blieb ein Schaden von etwa 2.500 Euro. Mögliche Zeugen der Kollision oder Hinweise zum ...

mehr