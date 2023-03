Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Unfallflucht mit Folgen

Lahr (ots)

Eine Verkehrsunfallflucht endete am späten Mittwochabend für einen 19-Jährigen mit gleich mehreren Strafanzeigen. Nachdem er gegen 23:30 Uhr bei einem Überholmanöver in der Burgheimer Straße den Wagen eines 30-Jährigen gestreift haben soll, entzog sich der junge Mann seiner Verantwortung und trat die Flucht an. Da er den ihm nacheilenden Mann zunächst nicht abschütteln konnte, griff der Heranwachsende nach derzeitigem Kenntnisstand zu einer Pistole und richtete diese aus dem Wagen auf seinen Verfolger, woraufhin dieser die Verfolgung abbrach und die Polizei über den Vorfall informierte. Anhand des abgelesenen Fahrzeugkennzeichens konnte der Wohnsitz des Flüchtigen ausfindig gemacht und von den Beamten überprüft werden. Der beschriebene Wagen stand in der Garage des Anwesens und hatte an der Karosserie entsprechende Schäden. Das Auffinden einer Waffe im Handschuhfach des Fahrzeugs erhärtete den Verdacht jungen Mann. Beim Aufsuchen des 19-Jährigen konnte dieser mit geröteten Augen und umgeben von einem starken Marihuanageruch angetroffen werden. Ein daraufhin durchgeführter Urintest zeigte sich positiv auf den Wirkstoff THC. Der junge Mann musste sich einer Blutprobe unterziehen und zeigte sich während der gesamten Maßnahme durchweg kooperativ. Nach Sicherstellung aller Beweismittel konnte der Einsatz gegen 2:10 Uhr beendet werden.

/le

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell