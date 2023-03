Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Iffezheim - Leichtkraftrad contra Auto

Iffezheim (ots)

Am Mittwochmittag kam es gegen 13:40 Uhr zu einem Unfall zwischen einem Leichtkraftrad und einem Auto. Ersten Erkenntnissen nach befuhr ein 16-jähriger Zweiradfahrer die Gebrüder-Grimm-Straße und kollidierte an der Einfahrt zur Wilhelm-Busch-Straße mit dem vorfahrtsberechtigten Peugeot einer 34-Jährigen. Der Jugendliche kam in Folge des Unfalls zu Fall und verletzte sich dabei leicht. Die Fahrerin des Autos wurde nicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 2.500 Euro

/es

