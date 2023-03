Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Kork - Wohnungseinbruch, Hinweise erbeten

Kehl, Kork (ots)

Am Dienstag gelangte in der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 18:30 Uhr ein noch unbekannter Einbrecher offenbar durch ein Fenster im Erdgeschoss in ein zweistöckiges Gebäude in der Gerbereistraße. Im Inneren wurden Schränke und Schubladen geöffnet. Der Dieb entwendete nach ersten Ermittlungen einen "Hilti" Schlagbohrer sowie einen Trennschleifer der Marke "Bosch". Ob weitere Gegenstände entwendet wurden ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Höhe des Diebstahlschadens kann noch nicht beziffert werden. Die Beamten des Polizeireviers Kehl haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 07851 893-0 entgegen.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell