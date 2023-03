Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau, L87 - Sattelauflieger umgekippt

Rheinau (ots)

Ein Unfall am Donnerstagmorgen auf der L 87 sorgte durch einen umgekippten Sattelauflieger für Behinderungen und längere Bergungsmaßnahmen. Gegen 3:30 Uhr war der Sattelzug durch den Kreisverkehr L 87 / "Am Glockenloch" gefahren, als bei der Ausfahrt in Richtung Achern/Freistett der mutmaßlich nicht richtig gesicherte Auflieger umkippte. Während der Fahrer offenbar unverletzt und seine Zugmaschine auf dessen Räder stehen blieb, musste sich ein Abschleppdienst in mehrstündiger Arbeit bis gegen 8 Uhr um den Auflieger kümmern. Im Grün am Rande des Kreisverkehrs entstand leichter Flurschaden. Der Schaden am Auflieger, am LKW und der Ladung kann bislang noch nicht beziffert werden.

