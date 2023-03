Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom Freitag, 10. März 2023:

Peine (ots)

Kreisgebiet Peine: falscher Mitarbeiter der Stadtwerke unterwegs

Donnerstag, 09.03.2023

Am Donnerstagvormittag war in Vöhrum und Hohenhameln ein bislang unbekannter Täter unterwegs, der sich als Mitarbeiter der Stadtwerke, bzw. des Wasserverbandes Peine ausgab. Unter verschiedenen Vorwänden gelangte er in vier Wohnungen zumeist älterer Bewohner. Hier nutzte er zumeist eine günstige Gelegenheit aus und durchsuchte die Räumlichkeiten offensichtlich nach Wertvollem. In einem Fall erbeutete er Schmuck im Wert von rund 350 Euro, in einem zweiten Fall erbeutet er 500 Euro Bargeld. Der männliche Täter, 170 bis 180 cm groß, war zumeist mit einem orangenen Overall bekleidet. Hinweise an die Polizei Peine unter 05171 / 999-0.

Trickdiebstahl in Wohnungen ist nach dem Taschendiebstahl auf der Straße die vermutlich häufigste Straftat, von der ältere Menschen betroffen sein können. So täuschen die Täter ihre Opfer, um sich Zutritt zur Wohnung zu verschaffen und zu stehlen. So z.B.:

- das Vortäuschen einer offiziellen Funktion, die den Täter vermeintlich zum Betreten der Wohnung berechtigt - wegen eines Wasserschadens im Haus nach einem Rohrbruch in der Wohnung suchen zu dürfen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell