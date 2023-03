Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 9. März 2023:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Frau mit Reizstoff besprüht

Mittwoch, 08.03.2023, gegen 12:20 Uhr

Eine 43-jährige Frau ist am Mittwochmittag auf dem Weg zu ihrem Auto in der Straße Harztorwall in Wolfenbüttel mit Reizgas besprüht worden. Demnach seien zwei, bislang unbekannte Männer dem späteren Opfer entgegengekommen und einer hätte ihr unvermittelt Reizgas ins Gesicht gesprüht. Anschließend sei sie noch geschubst worden und die Täter hätten dann die Flucht in unbekannte Richtung ergriffen. Das Opfer erlitt Verletzungen im Augenbereich und wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beschreibung der unbekannten Täter: männlich, zirka 25-30 Jahre alt, zirka 170-175 cm groß, ein Täter trug einen rot-schwarzem Kapuzenpullover, der andere Täter war mit dunkler Jogginghose, schwarzer Jacke und dunkler Wollmütze bekleidet. Hinweise: 05331 / 933-0.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell