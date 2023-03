Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 08.03.2023:

Peine (ots)

Verkehrsunfallflucht in Hohenhameln

Am 07.03. um 09:30 Uhr ist auf der Weberstraße in Hohenhameln ein geparkter VW Passat beschädigt worden. Der Wagen stand am Fahrbahnrand geparkt, als die Halterin des Wagens einen lauten Knall von der Straße gehört habe. Sie sei daraufhin ans Fenster getreten und habe gesehen, dass vermutlich ein in Richtung Soßmar fahrender Wagen den Außenspiegel des VW beschädigt habe. Den Verursacher habe sie nicht mehr gesehen. Allerdings befand sich an der Unfallstelle gerade ein Linienbus und ein goldfarbener Wagen, möglicherweise eine Mercedes A-Klasse. Beide Fahrer oder Fahrerinnen könnten Zeuge der Unfallflucht geworden sein. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 6oo Euro. Die Polizei in Hohenhameln bittet unter 05128/4093411 um Hinweise zum Verursacher.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell