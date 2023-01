Polizei Hagen

POL-HA: Eine Person nach einem Auffahrunfall leicht verletzt - Drei Fahrzeuge beschädigt

Hagen-Mittelstadt (ots)

An der Kreuzung Märkischen Ring / Zehlendorfer Straße kam es am Donnerstag (05.01.2023) zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzen Person. Gegen 12:40 Uhr befuhr der 63-jährige Unfallverursacher mit seinem VW-Passat den Märkischen Ring in Fahrtrichtung Innenstadt. An der Kreuzung Zehlendorfer Straße fuhr er auf den PKW eines 49-jährigen Hageners auf, welcher mit seinem Fahrzeug an der roten Ampel wartete. Durch den Aufprall wurde der PKW des 49-Jährigen in den davor wartenden Citroen eines 67-jährigen Mannes aus Schalksmühle geschoben. An allen beteiligen Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der 49-jährige Hagener wurde bei dem Aufprall leicht verletzt und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an. (klö)

