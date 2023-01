Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten in Hohenlimburg

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall wurden am Donnerstagmorgen (05.01.2023) in Hohenlimburg drei Personen leicht verletzt. Gegen 08.00 Uhr fuhr eine 26-jährige Frau mit ihrem weißen VW über die Stennertstraße in Richtung Bahnstraße. Als sie nach links in die Hohenlimburger Straße abbiegen wollte, übersah sie aus bislang ungeklärter Ursache den entgegenkommenden gelben VW eines 61-jährigen Hageners. Bei der anschließenden Kollision verletzten sich die 26-Jährige, der 61-Jährige sowie dessen 78-jährige Beifahrerin leicht. Der Rettungsdienst brachte alle Verletzten in Krankenhäuser. Die beiden Autos waren durch den Unfall so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt. (sen)

