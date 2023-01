Polizei Hagen

POL-HA: Hagener bei Zusammenstoß an der Kreuzung der Bahnhofshinterfahrung verletzt

Hagen-Wehringhausen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung der Wehringhauser Straße/L700 Bahnhofshinterfahrung verletzte sich am Donnerstag (06.01) ein Hagener. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen war ein 30-Jähriger gegen 12.30 Uhr mit einem Opel in Richtung Haspe unterwegs. Der Mann aus Schwelm wollte nach links in die Wehringhauser Straße abbiegen, als ihm ein 54-Jähriger mit seinem Audi entgegenkam. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Autos, bei dem sich der Hagener Audi-Fahrer verletzte. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Sein Auto musste abgeschleppt werden. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden an den beiden Fahrzeugen liegt insgesamt bei rund 6.000 Euro. (arn)

