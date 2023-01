POL-HA: Einbruch in Feinkostgeschäft - Täter steigen zweimal ein

Hagen-Haspe (ots) - Am Mittwoch, 04.11.2023, pöbelte ein 41-Jähriger gegen 15:50 Uhr an der Voerder Straße Passanten an und trat gegen Bänke und Mülltonnen. Die Bürger riefen die Polizei. Der Mann ließ sich zunächst beruhigen und erhielt einen Platzverweis. Zwei Stunden später gingen erneut Anrufe auf der Leitstelle ein. Ein Randalierer hatte gegen ein Bushaltestellenschild in der Kölner Straße getreten und ...

mehr