Polizei Hagen

POL-HA: Radfahrer bei Verkehrsunfallflucht verletzt - Polizei sucht Zeugen und flüchtigen Autofahrer

Hagen-Mitte (ots)

Mittwoch (04.01.2023) gegen 14.30 Uhr suchte ein 61-Jähriger die Polizeiwache Innenstadt auf und berichtete von einer Verkehrsunfallflucht. Der Hagener schilderte mit seinem Pedelec die Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof befahren zu haben, als ihm an der Kreuzung ein schwarzer Mercedes aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis entgegen kam und vor ihm in die Neumarktstraße fuhr. Der Radfahrer habe eine Vollbremsung durchführen müssen, durch die er stürzte. Das Fahrrad sei ihm auf den Kopf gefallen. Das Auto fuhr ohne Beachtung weiter in Richtung Körnerstraße. Der verletzte Mann lehnte eine ärztliche Behandlung trotz einer Platzwunde am Kopf und leichten Verletzungen an den Händen auf eigene Verantwortung ab. Die Polizei fahndete im Nahbereich nach dem schwarzen Mercedes - die Suche blieb ohne Erfolg. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige nach der Verkehrsunfallflucht. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Hagen zu melden. Der 61-jährige Pedelec-Fahrer beschrieb den Fahrzeugführer des schwarzen Mercedes aus dem EN-Kreis als 30-40 Jahre alt mit kurzen schwarzen Haaren. Hinweise werden unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 entgegengenommen. (arn)

