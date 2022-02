Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizei ertappt zwei Graffitisprayer auf frischer Tat - 1800 EUR Strafe für Jeden

Halle (ots)

Am Sonntag, den 13. Februar 2022, gegen 16:00 Uhr informierte die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn die Bundespolizeiinspektion Magdeburg darüber, dass zwei männliche Personen Brückenpfeiler auf der Bahnstrecke Magdeburg - Leipzig, nahe des Hallenser Knotenpunktes Berliner Straße, mit Graffiti besprühen und sich hierbei in Gleisnähe aufhalten. Eine Streife des Bundespolizeirevieres Halle fuhr sofort mit Blaulicht und Martinshorn zum besagten Ort und konnte bereits in der Anfahrt zwei Personen in der Nähe der Gleise erkennen. Am eigentlichen Ereignisort angekommen, hatten sich die Verdächtigen entfernt und wurden kurze Zeit später beim Besprühen eines weiteren Graffitis an Brückenpfeilern der Europachaussee auf frischer Tat ertappt. Bei Erblicken der Bundespolizisten warfen sie ihre Spraydosen auf den Boden und versuchten zu fliehen, kamen jedoch der Aufforderung stehen zu bleiben nach. Zur Verhinderung weiterer Fluchtversuche wurden den Tatverdächtigen Handfesseln angelegt. Die 28 und 38-jährigen tschechischen Staatsangehörigen wurden daraufhin belehrt und der Tatvorwurf wurde ihnen eröffnet. Unvermittelt gaben die Männer ihre angebrachten Schmierereien zu und führten die eingesetzten Beamten zu dem zuvor gesprühten Graffiti. Am Tatort konnten Spraydosen in den dazugehörigen Farben und diverse Sprühköpfe fest- und sichergestellt werden. Die Männer wurden vorläufig festgenommen und zum Bundespolizeirevier am Hallenser Hauptbahnhof verbracht. Die Ermittlungsbeamten der Bundespolizei nahmen Kontakt zur Staatsanwaltschaft auf und strebten ein beschleunigtes Verfahren an. So wurden die Straftatverdächtigen am gestrigen Nachmittag dem zuständigen Richter am Amtsgericht Halle vorgeführt. Beide Sprayer wurden für ihre begangenen Sachbeschädigungen jeweils zu 1800 EUR Geldstrafe oder 30 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell