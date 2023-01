Polizei Hagen

POL-HA: Mann randaliert mit Schlagring und landet im Gewahrsam

Hagen-Haspe (ots)

Am Mittwoch, 04.11.2023, pöbelte ein 41-Jähriger gegen 15:50 Uhr an der Voerder Straße Passanten an und trat gegen Bänke und Mülltonnen. Die Bürger riefen die Polizei. Der Mann ließ sich zunächst beruhigen und erhielt einen Platzverweis. Zwei Stunden später gingen erneut Anrufe auf der Leitstelle ein. Ein Randalierer hatte gegen ein Bushaltestellenschild in der Kölner Straße getreten und schrie herum. Bei dem Mann handelte es ich erneut um den 41-Jährigen. Der Hagener hielt einen PKW auf der Straße an und belästigte den Fahrer. Dabei war er aggressiv und alkoholisiert. Als die Streifenwagenbesatzung eintraf, hielt der Störer einen Schlagring in der Faust. Die Polizisten bändigten den Randalierer, nahmen ihm den verbotenen Gegenstand ab und brachten ihn in das Polizeigewahrsam. Die Beamten legten eine Anzeige vor. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell