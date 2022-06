Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfallflucht unter Alkoholeinfluss

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 08.06.2022 gegen 22:00 Uhr meldeten aufmerksame Zeugen eine männliche Person, welche beim Ausparken in der Herrmann-Löns-Straße einen anderen geparkten Pkw beschädigte und seine Fahrt, trotz Zurufen der Zeugen, einfach fortsetzte. Noch während die Streife den Unfall vor Ort aufnahm, kehrte der 57-jährige Unfallverursacher an die Unfallstelle zurück. Im Rahmen der nun folgenden Kontrolle konnten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Mann feststellen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,08 Promille. Daraufhin wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und dessen Führerschein sichergestellt. Gegen den Herrn wurden Strafverfahren wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000EUR.

