Polizei Hagen

POL-HA: Festnahmen in der Innenstadt - Spiele im Wert von über 1.000 Euro gestohlen

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Donnerstag, 05.01.2023, rief ein Detektiv die Polizei gegen 16:30 Uhr in ein Geschäft der Hohenzollernstraße. Kurz zuvor beobachtete er zwei Personen, die Konsolenspiele in einer schwer einsehbaren Ecke des Ladens in einen Rucksack steckten. Mit diesem wollten der 17- und der 19-Jährige das Geschäft verlassen. Die Polizei stellte kurz darauf fest, dass er Rucksack derart präpariert war, dass er den Diebstahlsschutz hätte umgehen können. Der Wert der gestohlenen Spiele lag bei über 1.000 Euro. Die Beamten fanden bei einer Durchsuchung auch Cannabis, vermutlich ebenfalls gestohlene Kleidung und eine fremde Bankkarte auf. Die Beamten nahmen beide Diebe vorläufig fest und stellten die aufgefundenen Gegenstände sicher. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell