Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Metalldiebe haben Reifenpanne

Zeugen gesucht

Ahaus-Alstätte (ots)

Rund 100 Kilogramm Alt- sowie Edelmetall haben Unbekannte in Ahaus-Alstätte entwendet. Am Dienstag rückten die Diebe im Schmäinghook mit einem Fahrzeug samt Anhänger an und beluden diesen. Mutmaßlich hatten die Täter bei der An- oder Abfahrt unweit der Kreisstraße 22 eine Reifenpanne und mussten ein Pneu ersetzen. Zu dem Geschehen kam es zwischen 12.30 Uhr und 14.00 Uhr. Die Polizei bittet Zeugen, die das Gespann und die Täter an der K22 gesehen haben, sowie weitere mögliche Zeugen, Kontakt mit der Kripo Ahaus unter Tel. (02561) 9260 aufzunehmen.

