Peine (ots) - Verkehrsunfall am Eixer See Gegen 13:30 Uhr am 06.03.2023 verlor eine 20- jährige Frau aus Peine die Kontrolle über ihren Citroen, als sie den Sundernweg am Eixer See befuhr. Die Frau kam nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte mit der Fahrzeugseite einen Straßenbaum. Erst rund 50 Meter ...

mehr