Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Dienstag, 7. März 2023:

Salzgitter (ots)

Salzgitter: Einbruch in Schule

Freitag, 03.03.2023, 14:00 Uhr, bis Montag, 06.03.2023, 07:30 Uhr

Am vergangenen Wochenende gelangten Täter auf bislang ungeklärte Weise in die Räumlichkeiten einer Schule in der Pestalozzistraße in Salzgitter ein. Innerhalb des Schulgebäudes wurde zudem eine Bürotür aufgebrochen und die Räumlichkeiten offensichtlich nach Wertvollem durchsucht. Nach ersten Feststellungen wurde nichts entwendet. Zum entstandenen Sachschaden können keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05341 / 18970.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell