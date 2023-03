Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Montag, 6. März 2023:

Salzgitter (ots)

Salzgitter: Autofahrer ohne Führerschein unterwegs

Sonntag, 05.03.2023, gegen 12:05 Uhr

Am Sonntagmittag kontrollierte die Polizei Salzgitter einen 37-jährigen Autofahrer aus Salzgitter der mit einem Auto in der Straße Erlenbruch in Salzgitter unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 37-Jährige nicht im Besitz eines gültigen Führerscheines ist, er war trotz eines bestehenden Fahrverbots mit einem Auto unterwegs. Zudem waren an dem Auto Kennzeichen angebracht, die nicht zu diesem Auto gehörten. Die Weiterfahrt wurde untersagt, verschiedene Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell