POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter Lebenstedt vom 05.03.2023

Wolfenbüttel (ots) - Verkehrsunfallflucht Samstag, 04.03.2023, 11:30 - 13:45 Uhr, 38302 Wolfenbüttel, Marienburgweg in Höhe Haus Nr. 51 Am Samstag, 04.03.2023, parkte in dem Zeitraum von 11:30 Uhr bis 13:45 Uhr ein grauer Pkw Audi A6 am Fahrbahnrand des Marienburgweges in Wolfenbüttel. Vermutlich beim Ein.- oder Ausparken wurde dieser durch einen bislang ...

mehr