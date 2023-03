Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung des Polizeikommissariats Peine vom Samstag, den 04.03.2023

Peine (ots)

Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Am 03.03.2023, im Zeitraum von 16:45 bis 17:00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug einen ordnungsgemäß geparkten VW Tiguan, welcher in der Marktstraße in Hohenhameln am Fahrbahnrand geparkt war. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Peine oder bei der Polizei in Ilsede zu melden.

Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis

Am gestrigen Freitag, um 12:16 Uhr, kontrollierte eine Funkstreifenwagen-Besatzung des PK Peine in der Duttenstedter Straße einen Fiat Doblo inklusive Anhänger, welcher von einem 35-jährigen Mann aus Ilsede geführt wurde. Hierbei stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann aus Ilsede für das Fahrzeuggespann nicht die erforderliche Fahrerlaubnis besaß. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis wurde eingeleitet.

Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Bereits am gestrigen Freitag, um 06:15 Uhr, ereignete sich in der Breiten Straße in Klein Ilsede ein Verkehrsunfall, bei dem ein Unfallbeteiligter leicht verletzt wurde. Ein 59-jähriger Ilseder beabsichtigte, mit seinem Seat Ibiza auf der Fahrbahn zu wenden. Dabei übersah er beim Wenden den nachfolgenden Skoda Fabia eines 19-Jährigen aus Ilsede, welcher die Breite Straße in Richtung Peine befuhr. Durch den anschließenden Zusammenstoß verletzte sich der 59-jährige Ilseder leicht. Die beteiligten Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Breite Straße war im Rahmen der polizeilichen Verkehrsunfallaufnahme für ca. 20 Minuten komplett gesperrt.

