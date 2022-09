Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Warnung: Verkehrsbehinderungen auf Grund von zwei Versammlungen erwartet

Neubrandenburg (ots)

Das Polizeihauptrevier Neubrandenburg führt am 15.09.2022 anlässlich von zwei angemeldeten Veranstaltungen einen Polizeieinsatz durch. Die erste Versammlung ist ein Autokorso. Dieser wird gegen 16:00 Uhr beginnend von der Stadthalle über die Schwedenstraße und Neustrelitzer Straße auf den Friedrich-Engels-Ring fahren, diesen zweieinhalb Mal umrunden, um dann auf Höhe des Bahnhofes über die Stargarder Straße in Richtung Marktplatz zu fahren. Zum jetzigen Zeitpunkt kann nicht gesagt werden, wie viele Fahrzeuge an dem Autokorso teilnehmen werden. Angemeldet sind 200 bis 250 Fahrzeuge. Die Beamten des Polizeihauptreviers Neubrandenburg werden mit Unterstützungskräften Straßen- bzw. Kreuzungen entlang der Aufzugsstrecke sperren, damit die Verkehrssicherheit für die Teilnehmer des Autokorsos und der anderen Verkehrsteilnehmer gewährleistet wird. Dadurch kann es zu Stau bzw. Stauerscheinungen auf dem Friedrich-Engels-Ring bzw. auf den Zufahrtsstraßen zum Friedrich-Engels-Ring kommen.

Die zweite Veranstaltung findet auf dem Marktplatz unter dem Motto "Unser Veto für eine gerechte Politik - Alle Unternehmer der Region zeigen Gesicht" statt. Angemeldet sind hier bis zu 400 Teilnehmer.

Wir bitten die Verkehrsteilnehmer um Beachtung, dass es am 15.09.2022 in der Zeit von 15:00 - 20:00 Uhr im Stadtgebiet Neubrandenburg und insbesondere im Bereich des Friedrich-Engels-Rings und der Innenstadt zu Verkehrsbehinderungen kommen kann. Die Polizei ist bemüht, die Einschränkungen für die Verkehrsteilnehmer auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Wir bitten um Ihr Verständnis.

Wir bitten die Rundfunksender, am Tage des 15.09.2022 rechtzeitig und regelmäßig Durchsagen über die geplanten Verkehrseinschränkungen im von Stadtgebiet Neubrandenburg zu machen. Vielen Dank.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell