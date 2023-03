Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 4. März 2023:

Wolfenbüttel (ots)

Sachbeschädigung an einer Baustelle

Donnerstag, 02.03.2023, 12:00 Uhr bis Freitag, 04.03.2023, 07:30 Uhr 38173 Sickte, Kantorweg

Im genannten Tatzeitraum beschädigten bislang unbekannte Täter den sich im Bau befindlichen Kirchenzuweg am Kantorweg in Sickte.

Hinweise auf den / die Täter bitte an die Polizeistation Cremlingen unter 05306 / 93223-0 oder die Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0

Verkehrsunfallflucht

Freitag, 03.03.2023, 07:15 Uhr bis 14:15 Uhr 38302 Wolfenbüttel, Campestraße in Höhe Nr. 4

Am Freitag, 03.03.2023, gg. 07:15 Uhr, wurde ein Pkw Renault Zoe, Farbe schwarz, auf der Campestraße in Wolfenbüttel, in Höhe der Hausnummer 4, zum Parken abgestellt. Als die Fahrzeughalterin gegen 14:15 Uhr zu ihrem Pkw zurückkehrte stellte sie daran im Heckbereich, links, einen Unfallschaden fest. Der Unfallverursacher hatte sich unerlaubt vom Unfallort entfernt.

Hinweise auf diesen bitte an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0

Verkehrsunfallflucht

Freitag, 03.03.2023, i.d.Z.v. 14:00 Uhr bis 14:30 Uhr 38304 Wolfenbüttel, Hinter der Bahn

Ebenfalls am Freitag, 03.03.2023, im Zeitraum von 14:00 Uhr bis 14:30 Uhr, beschädigte ein/e unbekannte/r Fahrzeugführer: in einen schwarzen Audi A3, der auf dem Parkplatz Hinter der Bahn in 38304 Wolfenbüttel zum Parken abgestellt war. An dem beschädigten Fahrzeug konnten weiße Lackanhaftungen im linken Heckbereich festgestellt werden. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell