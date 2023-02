Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.02.2023 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Walldürn: Unbekannter im Garten - Durch Bewohner festgehalten

Ein Zeuge kontaktierte am Donnerstag die Polizei, während er in der Walldürner Prügelgasse einen Mann festhielt, der sich unberechtigt in seinem Garten aufgehalten hatte. Der Unbekannte sei mit einem Fahrrad unterwegs gewesen und hätte sich zunächst versteckt. Des Weiteren habe er sich bereits am Vortag auf seinem Grundstück aufgehalten. Vor Ort konnten die Beamten den Anrufer sowie einen 33-Jährigen antreffen. Ermittlungen ergaben, dass es wohl bereits zu mehreren Störungen und Straftaten durch diesen kam, weshalb er in Gewahrsam genommen wurde. Am nächsten Morgen wurde er auf freien Fuß entlassen. Die Ermittlungen zu den möglichen Straftaten dauern an.

