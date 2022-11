BPOLD-B: Bundespolizei deckt Schleusung auf BAB 12 auf

Forst (ots) - Einsatzkräfte des Zolls sowie der Bundespolizei deckten am vergangenen Wochenende drei mutmaßliche Einschleusungen auf der BAB 15 sowie in Jämlitz auf. Die Bundespolizei ermittelt in allen Sachverhalten und nahm drei Schleuser vorläufig fest. Samstagmorgen gegen 07:15 Uhr kontrollierte der Zoll auf der BAB 15 bei Forst einen VW Sharan mit tschechischer Zulassung. Der 19-jährige ukrainische Fahrer konnte ...

mehr