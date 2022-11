Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Drei Schleusungen am Wochenende bei Forst aufgedeckt

Forst (ots)

Einsatzkräfte des Zolls sowie der Bundespolizei deckten am vergangenen Wochenende drei mutmaßliche Einschleusungen auf der BAB 15 sowie in Jämlitz auf. Die Bundespolizei ermittelt in allen Sachverhalten und nahm drei Schleuser vorläufig fest.

Samstagmorgen gegen 07:15 Uhr kontrollierte der Zoll auf der BAB 15 bei Forst einen VW Sharan mit tschechischer Zulassung. Der 19-jährige ukrainische Fahrer konnte sich mit gültigen Dokumenten ausweisen. Im Fahrzeug befanden sich zudem sechs syrische Staatsangehörige im Alter von 18 bis 41 Jahren, die keinerlei aufenthaltslegitimierende Dokumente vorweisen konnten.

Wenige Stunden später gegen 15 Uhr kontrollierten ebenfalls Einsatzkräfte des Zolls an der gleichen Stelle einen VW-Bus mit polnischer Zulassung. Als sie das Fahrzeug anhielten, flüchtete der Fahrer zunächst zu Fuß. Er konnte wenig später im Bereich der Straßenmeisterei aufgegriffen werden. Der 44-Jährige wies sich mit einer lettischen ID-Karte aus. Die anderen Insassen, neun syrische Männer im Alter zwischen 15 und 49 Jahren, von denen sich drei im Kofferraum befanden, konnten keine gültigen Dokumente vorweisen.

Am Sonntag kontrollierten Bundespolizisten gegen 11 Uhr in Jämlitz einen PKW mit Berliner Zulassung. Der 30-jährige syrische Fahrzeugführer legte bei der Kontrolle gültige Dokumente vor. Seine fünf Landsmänner konnten keine aufenthaltslegitimierenden Dokumente vorweisen.

Die Bundespolizei leitete in allen Fällen entsprechende Strafverfahren ein.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Stellung von Asylgesuchen leiteten die Einsatzkräfte alle erwachsenen Geschleusten zur Erstaufnahmeeinrichtung der Zentralen Ausländerbehörde weiter. Die vier allein reisenden Minderjährigen übergaben sie in die Obhut von Jugendeinrichtungen.

Gegen die drei Schleuser leiteten die Beamten Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Einschleusens von Ausländern ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell