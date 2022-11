Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Von der Bremse gerutscht - Auffahrunfall fordert 7000 Euro Schaden

VS-Villingen (ots)

Bei einem Auffahrunfall, der am Montagabend, gegen 17.20 Uhr, an der Kreuzung der Goldenbühlstraße mit der Vockenhauser Straße passiert ist, entstand an den beteiligten Autos Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro. Zum Unfallzeitpunkt standen ein 37-Jähriger mit einem Mercedes GLC und vor diesem ein BMW einer 66-jährigen Autofahrerin bei "Rot" auf dem Linksabbiegestreifen der Goldenbühlstraße. Hierbei rutschte der Mercedes-Fahrer von der Bremse. Der mit Automatikgetriebe betriebene Mercedes prallte daraufhin in das Heck des davorstehenden BMWs. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden.

