Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Unfall beim Linksabbiegen - 15.000 Euro Schaden

VS-Schwenningen (ots)

Rund 15.000 Euro Sachschaden an zwei beteiligten Autos ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montag, gegen 16.50 Uhr, an der Kreuzung Arminstraße, Villinger Straße und Wasenstraße ereignet hat. Eine 18-Jährige war mit einem VW Fox auf der Arminstraße unterwegs und wollte an der genannten Kreuzung nach links auf die Villinger Straße abbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit einem Audi Q5, dessen 65-jähriger Fahrer die Kreuzung von der Wasenstraße geradeaus in Richtung Arminstraße überqueren wollte. Personen wurden bei dem Unfall glücklicherweise nicht verletzt.

