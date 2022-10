POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Widerstand gegen Polizeibeamte

Delmenhorst (ots) - Die Feuerwehr beendete ihre Maßnahmen an der Brandstelle gegen 12:05 Uhr. Die Sperrung um den Brandort ist aufgehoben. ++ Pressemeldung vom 21.10.2022, 11:19 Uhr ++ Aufmerksame Bürger haben am Freitag, 21. Oktober 2022, 09:45 Uhr, einen Brand eines Einfamilienhauses in der Hunoldstraße in Wardenburg entdeckt und über den Notruf die Feuerwehr ...

