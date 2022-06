Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen/ Lkr. Konstanz) Nächtliche Schlägerei am Bahnhof- Polizei sucht Zeugen (25.06.2022)

Am späten Samstagabend ist es gegen 22.15 Uhr am Bahnhof in Singen zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Ein 40-jähriger Mann wurde laut mehreren zeugen von einer Personengruppe aus bislang nicht bekannten Gründen geschlagen. Die sechs männlichen Täter flüchteten noch vor dem Eintreffen der Polizei in unbekannte Richtungen. Der 40-Jährige erlitt durch die Schläge leichte Verletzungen, die er nicht weiter behandeln lassen musste. Das Polizeirevier Singen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Erkenntnisse zu den unbekannten Tätern haben. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07731 888-0 zu melden.

