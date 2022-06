POL-KN: (Gottmadingen-Bietingen/ Lkr. Konstanz) Unbekannte schlagen eine Haustür und mehrere Fensterscheiben ein- Polizei sucht Zeugen (25.06.2022)

Öhningen (ots) - Wegen eines technischen Defekts eines Geschirrspülers kam es am Sonntagmittag in der Großwiesenstraße zu einem Brand einem Mehrfamilienhaus. Gegen 11.15 Uhr wurde deswegen Feueralarm ausgelöst. Die Feuerwehr Öhningen rückte mit 3 Fahrzeugen und 50 Einsatzkräften an und löschte schnell das Feuer in der Küche. Der Wohnungsinhaber wurde durch ...

