POL-KN: (Singen/ Lkr. Konstanz) Unfall beim Fahrstreifenwechsel (26.06.2022)

Singen (ots)

Ein Blechschaden von über 9.000 Euro ist am Sonntagmittag, gegen 11 Uhr, bei einem Unfall auf der Ekkehardstraße entstanden. Eine 73-jährige Fahrerin eines Mazda war auf dem rechten Fahrstreifen der Ekkehardstraße auf Parkplatzsuche unterwegs. Auf Höhe des Anwesens Ekkehardstraße 31 fand die Frau einen freien Parkplatz auf der linken Seite. Nachdem die 70-Jährige zwei Fahrzeuge durchfahren ließ, wechselte sie auf die linke Fahrspur und prallte mit einem Opel Meriva eines 74-Jährigen zusammen. Dieser fuhr auf der linken Fahrspur in die gleiche Richtung. Es blieb bei dem Zusammenstoß glücklicherweise beim Sachschaden. Die Polizei schätzt den Sachschaden am Mazda auf eine Höhe von rund 1.500 Euro und am Opel auf ungefähr 7.500 Euro

