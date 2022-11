Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg im Schwarzwald) BMW auf dem Kundenparkplatz eines Einkaufsmarktes angefahren und anschließend geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Triberg im Schwarzwald (ots)

Am Montagnachmittag, in der Zeit zwischen 15.00 Uhr und 15.15 Uhr, ist ein Unbekannter auf dem Kundenparkplatz des Edeka-Marktes an der Kreuzstraße beim Rangieren gegen einen dort geparkten BMW gefahren. Ohne sich um den angerichteten Schaden an dem vorderen, linken Kotflügel des BMWs in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Der Unfall wurde zumindest von einer Frau beobachtet. Nun sucht die Polizei Triberg Zeugen des Unfalls. Personen, die den Unfall beobachtet haben, insbesondere die Unfallzeugin, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Triberg, Tel.: 07722 916071-0, in Verbindung zu setzen.

