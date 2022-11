Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach/ Lkr. Konstanz) Leicht verletzter Radfahrer bei Zusammenstoß mit Auto

Stockach (ots)

Ein leicht verletzter Radfahrer und ein Schaden von mindestens rund 2.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am frühen Montagabend, gegen 18.30 Uhr, im Kreuzungsbereich der Weißmühlenstraße und der Talstraße ereignet hat. Ein 27-Jähriger mit seinem Fahrrad war auf der Talstraße in Richtung Dillstraße unterwegs. Auf der Kreuzung zur Weißmühlenstraße prallte der Mann mit einem VW Touran eines 54-Jährigen zusammen, der von recht kommend auf der Weißmühlenstraße fuhr. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Radfahrer auf die Straße und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte den 27-Jährigen in eine Klinik. Die Polizei schätzt den am VW entstandenen Schaden auf rund 2.000 Euro. Die Höhe des Schadens am Herrenrad ist noch nicht bekannt.

