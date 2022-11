POL-KN: (Singen/ Lkr. Konstanz) Auf einem Parkplatz ein Auto angefahren und geflüchtet - Zeugen gesucht

Konstanz (ots) - Weil ein 44-jähriger Autofahrer einen Ford Transit nicht richtig gegen das Wegrollen gesichert hatte, setzte sich der Wagen am Montagnachmittag, gegen 16.45 Uhr, selbstständig in Bewegung, überquerte die Allmannsdorfer Straße und prallte gegen einen am rechten Straßenrand geparkten Seat Ibiza. Die Polizei schätzt den am Seat entstandenen Schaden ...

mehr