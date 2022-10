Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Vandalismus am S-Bahn Haltepunkt

Unbekannte verwüsten Bahnunterführung

Am späten Samstagabend (22. Oktober) verwüsteten Unbekannte am S-Bahn Haltepunkt Aubing den Treppenabgang sowie die Bahnsteigunterführung. Dabei beschädigten sie drei E-Scooter, einen Motorroller sowie ein E-Bike. Ein Bild der Verwüstung bot sich den Beamten, als sie gegen 23:15 Uhr am Haltepunkt Aubing eintrafen. Unbekannte warfen die Fahrzeuge sowie eine Zeitungsverkaufbox den Treppenabgang zum Personentunnel an der Georg-Böhmer-Straße herunter. Außerdem beschädigten sie die Scheibe eines Fahrplanauskunftskasten und verteilten Müll in der Bahnsteigunterführung. Ein Passant stellte den Vandalismus auf dem Heimweg fest und informierte die Polizei. Eine Überprüfung ergab, dass der Motorroller bereits zur Fahndung aufgrund von Diebstahl ausgeschrieben war. Die Beamten vor Ort sicherten Spuren. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise zu Tathergang oder möglichen Tätern machen können werden gebeten, sich bei der Bundespolizei unter 089 51 55 50 1111 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell