Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Autofahrer gefährdet Kind an Ampel - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Zu einer Straßenverkehrsgefährdung kam es wohl am Montagnachmittag an der Amalienstraße in Karlsruhe, als der Fahrer eines schwarzen Pkw an einer Ampel offenbar ein Kind gefährdete.

Nach den derzeitigen Ermittlungen befanden sich gegen 15.50 Uhr mehrere Zeugen, darunter ein 4-jähriges Kind mit seiner Mutter, an einer Fußgängerampel an der Amalienstraße / Leopoldstraße. Als die Ampel "grün" zeigte, wollten die Personen die Straße überqueren. Offenbar missachtete der Fahrer eines größeren schwarzen Autos das Rot der Ampel und fuhr nur knapp an dem Kind vorbei, das sich zu diesem Zeitpunkt bereits auf der Straße befand. Der Autofahrer sei weiter in Richtung Stephanplatz gefahren. Verletzt wurde bei dem Vorfall glücklicherweise niemand.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz unter der Rufnummer 0721/666-3311 entgegen.

Dennis Krull, Pressestelle

