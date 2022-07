POL-KA: (KA) Bruchsal - Polizei zieht Lkw aus dem Verkehr

Karlsruhe (ots) - Zwei Lastwagen fuhren am Montagmittag an der Einmündung der Weißenburger Straße in die Bundesstraße 36 aufeinander. Zur Bergung der Lkw war die B36 in Fahrtrichtung Norden bis gegen 16 Uhr gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. Ein 35-Jähriger fuhr gegen 13 Uhr mit seinem Lkw mit Anhänger ...

mehr