POL-OE: Zeugen nach Diebstählen von Fahrzeugteilen gesucht

Olpe (ots) - Zwei Wohnungseinbrüche haben sich im Olper Stadtgebiet in den vergangenen zwei Tagen ereignet. Der erste Einbruch fand in der Nacht von Montag (5. Dezember, 17:30 Uhr) auf Dienstag (6. Dezember, 10:30 Uhr) in der Friedrichsstraße in Olpe statt. Dabei beschädigten unbekannte Täter ein Fenster einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus und verschafften sich so Zugang zur Wohnung des Geschädigten. Anschließend durchwühlten sie diverse Schränke und Schubladen. ...

